Новости спорта

11:38 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Карен Хачанов вслед за Медведевым перешел в третий круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

09:42, 11.03.2023 1
Карен Хачанов вслед за Медведевым перешел в третий круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
Фото: vk.com/tennisrussia_ru

Российский теннисист Карен Хачанов победил немца Оскара Отте в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Игра завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Хачанова. На корте теннисисты провели 1 час 16 минут.

Фото: pixabay.com

В третьем круге турнира соперником российского теннисиста станет испанец Алехандро Давидович-Фокина.

Сегодня также стало известно, что российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Брендона Накасиму в матче второго круга турнира серии «Мастерс». Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Медведева.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов
Спорт

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:01
    Пешеходы далеко ходить не могут.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также