Карен Хачанов вслед за Медведевым перешел в третий круг теннисного турнира в Индиан-Уэллсе
Российский теннисист Карен Хачанов победил немца Оскара Отте в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.
Игра завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу Хачанова. На корте теннисисты провели 1 час 16 минут.
В третьем круге турнира соперником российского теннисиста станет испанец Алехандро Давидович-Фокина.
Сегодня также стало известно, что российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Брендона Накасиму в матче второго круга турнира серии «Мастерс». Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Медведева.
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