Даниил Медведев вышел в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Брендона Накасиму в матче второго круга турнира серии «Мастерс», который проходит в Индиан-Уэллсе. Об этом сообщает РИА Новости.
Игра завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Медведева. На корте теннисисты провели 1 час 26 минут.
6 марта стало известно, что Даниил Медведев поднялся с седьмой на шестую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Теннисист вновь завладел титулом первой ракетки России, опередив соотечественника Андрея Рублева.
Медведев и Рублев встретились на корте 4 марта в рамках турнира в Дубае. С явным преимуществом победа досталась Медведеву. Он обыграл соотечественника в двух сетах.
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