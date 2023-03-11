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Даниил Медведев вышел в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе

09:18, 11.03.2023 1
Даниил Медведев вышел в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе
Фото: скриншот видео

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Брендона Накасиму в матче второго круга турнира серии «Мастерс», который проходит в Индиан-Уэллсе. Об этом сообщает РИА Новости.

Игра завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Медведева. На корте теннисисты провели 1 час 26 минут.

Фото: pixabay.com

6 марта стало известно, что Даниил Медведев поднялся с седьмой на шестую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Теннисист вновь завладел титулом первой ракетки России, опередив соотечественника Андрея Рублева.

Медведев и Рублев встретились на корте 4 марта в рамках турнира в Дубае. С явным преимуществом победа досталась Медведеву. Он обыграл соотечественника в двух сетах.

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Антон Гаврилов
Спорт

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:55
    Полностью вышел. Ничего не осталось. Даже ботинка.
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