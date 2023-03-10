Минюст России добавил в список иноагентов Геннадия Гудкова*

Фото: commons.wikimedia.org/Сергей Неклюдов (архив)

Министерство юстиции России включило в реестр иноагентов пять иноагентов. Один из них оппозиционер и бывший депутат Госдумы — Геннадий Гудков*.

— Гудков негативно высказывался в отношении военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, призывал к предоставлению вооружения Украине, открыто выступая в ее поддержку. Участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов, распространял через иностранные издания недостоверную информацию о принимаемых государственными органами РФ решениях и проводимой ими политике, — рассказали в министерстве.

Также иноагентами признали: Даниила Губарева*, Сергея Гуриева*, Льва Гершензона* и Веронику Водвуд* (Никсель-Пиксель). Еще в перечень попали Всемирный фонд природы* и Фонд «Свободная Бурятия»*.

Фото: flickr.com

Первый под видом деятельности по защите природы и окружающей среды пытался оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти Российской Федерации и распространял негативную информацию об органах власти, а второй выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности.

В феврале Министерство юстиции России включило в реестр иноагентов журналиста Андрея Лошака* и историка Андрея Зубова*. В перечень иноагентов также попала школа общественной мысли «Возрождение»*.

*включены Министерством юстиции России в список иностранных агентов



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Айрат Назипов