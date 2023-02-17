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Минюст включил в иноагенты журналиста Лошака* и историка Зубова*

21:21, 17.02.2023
Минюст включил в иноагенты журналиста Лошака* и историка Зубова*
Фото: flickr.com

Министерство юстиции России включило в реестр иноагентов журналиста Андрея Лошака* и историка Андрея Зубова*, сообщает RT со ссылкой на ведомство.

В перечень иноагентов также попала школа общественной мысли «Возрождение»*.

Ранее Минюст России включил в реестр иноагентов певицу Земфиру* Рамазанову.

*Включены в реестр иностранных агентов по решению Минюста России.

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Маргарита Головатенко
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