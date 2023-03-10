«Известия»: Роспотребнадзор обяжет маркетплейсы проверять продавцов и подлинность товаров

Эксперты Общественного совета при Роспотребнадзоре обсуждают вопросы, касающиеся введения обязательной проверки маркетплейсами продавцов и товаров для борьбы с продажей фальсификата и контрафактной продукции, сообщают «Известия».

Сейчас онлайн-площадки не контролируют своих партнеров, из-за чего те имеют возможность продавать товары сомнительного качества, подделки и нелегальную продукцию.

Около половины продавцов обуви, парфюма и бутилированной воды на маркетплейсах не прошли обязательную регистрацию в системе маркировки. Пройти ее можно, например, с помощью системы маркировки «Честный знак».

Ранее в Минпромторге сообщали, что люди жалуются на онлайн-продажи. Чаще всего их претензии направлены именно к крупным маркетплейсам. Одна из самых частых жалоб — невозможность получить достоверную информацию о товаре.

— Во многих случаях речь идет об очевидных нарушениях, которые не требуют контрольных закупок и экспертиз. Например, на товаре нет информации или она недостоверна, бывают случаи, когда продукция содержит запрещенные компоненты и многое другое. Агрегаторы могут отсеивать таких поставщиков и изделия, — рассказал член Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

Ситуация осложняется и тем, что ряд иностранных правообладателей, самостоятельно контролировавших ситуацию, ушли из России, а работа надзорных органов ограничена из-за моратория на госпроверки.

В Минпромторге, в свою очередь, заявили, что бизнес теперь должен самостоятельно взять на себя обязанности контроля товаров и продавцов, а площадки не должны допускать размещения и продажи товаров ненадлежащего качества. Отмечается, что ряд маркетплейсов уже поддержал эту инициативу.

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) заявили, что на стоимости товаров реализация идеи никак не отразится.



В 2022 году Татарстанская таможня усилила работу по выявлению на внутреннем рынке контрафактной, несанкционной и немаркированной продукции. В ходе таможенных осмотров были выявлены немаркированные продовольственные товары с нарушением требований технического регламента. Объем составил почти 22 тонны общей стоимостью 2,3 млн рублей — это орехи, фрукты, овощи, сухофрукты.

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Илина Хакимова