WSJ: Маск построит собственный город в Техасе

Илон Маск собирается построить собственный город в округе Бастроп недалеко от Остина. Строительство развернется на части недавно приобретенных земель. Об этом заявила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники и переписку компаний Маска с чиновниками округа.

Идея обусловлена тем, что Маск хочет, чтобы работающие в Остине сотрудники Boring, Tesla и SpaceX могли жить в новых домах с арендной платой ниже рыночной — почти в 3 раза.

Отмечается, что на участках земли уже есть группа построенных модульных домов, бассейн, открытая спортивная площадка и тренажерный зал. Планируемый к строительству город также примыкает к строящимся объектам Boring и SpaceX. Гостей встречают таблички с надписью «Добро пожаловать в Снейлбрук».

Отметим, что по закону штата Техас, заявку на регистрацию города можно подать только при условии, что в нем будет проживать хотя бы 201 человек.

Однако представительница округа Бастроп, где строится будущий город Маска, сообщила, что администрация не получала заявление ни от предпринимателя, ни от его организаций.

15 февраля Илон Маск «назначил» свою собаку новым гендиректором социальной сети, проиллюстрировав это фотографиями пса за рабочим столом. В декабре прошлого года Илон Маск сообщил, что уйдет с должности директора компании Twitter сразу, как только найдет себе замену.



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Илина Хакимова