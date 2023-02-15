Илон Маск «назначил» собаку гендиректором Twitter

Фото: Twitter/Elon Musk

Владелец компании Twitter Илон Маск «назначил» свою собаку новым гендиректором социальной сети, проиллюстрировав это фотографиями пса за рабочим столом.

— Новый генеральный директор Twitter просто великолепен... Намного лучше, чем тот другой парень! Он отлично разбирается в цифрах! — написал Маск в Twitter.

Еще в сентябре 2021 года американский предприниматель завел щенка по кличке Флоки породы сиба-ину. На фотографии можно заметить, что перед собакой на столе лежат бумаги, на них «печать» в виде следа от собачьих лап, а напротив имени красуется Floki (Флоки).

Маск добавил, что «он (собака, — прим. ред.) идеально подходит для этой работы».

В декабре прошлого года Илон Маск сообщил, что уйдет с должности директора компании Twitter сразу, как только найдет себе замену.



— Я покину пост генерального директора Twitter, как только найду кого-то достаточно глупого, кто согласится на эту работу, — сказал он.

Однако бизнесмен не собирается полностью покидать компанию: он планирует возглавить отделы по программному обеспечению и обслуживанию серверов. 12 декабря предприниматель организовал опрос среди пользователей сети о том, должен ли он уйти с поста главы. Больше половины участников опроса проголосовали за его уход с поста главы Twitter. Голосование продлилось 12 часов. Свое мнение высказали более 17,5 млн пользователей.

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Илина Хакимова