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Власти Казани объяснили, почему с ремонтом дорог придется подождать

16:51, 09.03.2023 2
Власти Казани объяснили, почему с ремонтом дорог придется подождать
Фото: администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани

В пресс-службе администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани объяснили, почему не занимаются ремонтом дорог в первый месяц весны. По словам властей, в настоящее время ямочный ремонт сделать нельзя из-за перепада температур. Рабочие не смогут провести ремонт ни холодным, ни литым асфальтом: асфальтобетон не затвердеет и быстро разрушится.

— В феврале мы пробовали залатать ямы напротив Центрального стадиона. Через несколько дней ямы опять образовались, — объяснили в пресс-службе.

По словам администрации, для ямочного ремонта необходимо, чтобы снег растаял и дороги подсохли. Не должно быть осадков — снега и дождя во время и после укладки. Температура не должна опускаться ниже 5 градусов.

По обращениям автомобилистов были приняты временные меры на Право- и Лево-Булачных улицах, залатали только глубокие ямы.

ГКУ «Главтатдортранс» в прошлом году объявило тендер на выполнение ремонта автомобильных дорог Казани на 505 млн рублей. Источником финансирования стал бюджет республики. Предполагалось, что ремонт в том числе будут проводить в Вахитовском и Приволжском районах города.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09 мар
    конечно, надо подождать, пока снег растает, всегда так делали!
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  • Анонимно 09 мар
    Грешным делом подумал в журнале ворбс больше не принимают деньги из РОССИИ
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