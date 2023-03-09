Власти Казани объяснили, почему с ремонтом дорог придется подождать

Фото: администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани

В пресс-службе администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани объяснили, почему не занимаются ремонтом дорог в первый месяц весны. По словам властей, в настоящее время ямочный ремонт сделать нельзя из-за перепада температур. Рабочие не смогут провести ремонт ни холодным, ни литым асфальтом: асфальтобетон не затвердеет и быстро разрушится.



— В феврале мы пробовали залатать ямы напротив Центрального стадиона. Через несколько дней ямы опять образовались, — объяснили в пресс-службе.

По словам администрации, для ямочного ремонта необходимо, чтобы снег растаял и дороги подсохли. Не должно быть осадков — снега и дождя во время и после укладки. Температура не должна опускаться ниже 5 градусов.

По обращениям автомобилистов были приняты временные меры на Право- и Лево-Булачных улицах, залатали только глубокие ямы.

ГКУ «Главтатдортранс» в прошлом году объявило тендер на выполнение ремонта автомобильных дорог Казани на 505 млн рублей. Источником финансирования стал бюджет республики. Предполагалось, что ремонт в том числе будут проводить в Вахитовском и Приволжском районах города.



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Маргарита Головатенко