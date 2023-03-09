В домах Приволжского района Казани восстановили водоснабжение

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Казани восстановили водоснабжение по улице Военный городок 2-й, в домах не было холодной воды из-за аварии на сетях МУП «Водоканал», сообщили в пресс-службе предприятия.

— Работы по устранению аварии завершены, водоснабжение восстановлено, — сказано в сообщении.

Воду сегодня отключали по адресам: Военный городок 2-й, 84, 89, 110, 117, 118, 142/6.

Вчера в ряде домов Приволжского района Казани отключили холодную воду в связи с аварией. Воды не было в домах по улице Сафиуллина.



В нескольких домах Советского района Казани почти на сутки отключат воду — это связано с проведением работ по улучшению водоснабжения поселка Малые Клыки. Воды не будет с 9.00 14 марта до 6.00 15 марта.

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Маргарита Головатенко