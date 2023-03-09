В ряде домов Приволжского района Казани отключили холодную воду из-за аварии

В некоторых домах в Приволжском районе Казани из-за аварии на сетях МУП «Водоканал» отключили холодную воду, сообщили в пресс-службе предприятия.



Вода отключена по адресам: Военный городок 2-й, 84, 89, 110, 117, 118, 142/6.

Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.

Вчера в ряде домов Приволжского района Казани отключили холодную воду в связи с аварией. Воды не было в домах по улице Сафиуллина.



В нескольких домах Советского района Казани почти на сутки отключат воду — это связано с проведением работ по улучшению водоснабжения поселка Малые Клыки. Воды не будет с 9.00 14 марта до 6.00 15 марта.

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Маргарита Головатенко