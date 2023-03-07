В нескольких домах Советского района Казани почти на сутки отключат воду

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В нескольких домах Советского района Казани почти на сутки отключат воду — это связано с проведением работ по улучшению водоснабжения поселка Малые Клыки.



Воды не будет с 9.00 14 марта до 6.00 15 марта по адресам:

Мамадышский тракт, 10, 6, 8а, 8в, 10а, 10Б, 10а корп. 1;

В поселке Малые Клыки воду отключат по улицам: Агрономическая, Совхозная, Татарстан, Клубная, Озерная, Дорожная, Рабочая, Зажора, Большая Красная (кроме д. №122г).

Автоцистерны с водой будут размещать согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.

В ряде домов Приволжского района Казани сегодня отключили холодную воду в связи с аварией на сетях МУП «Водоканал». Воды нет по адресам: ул. Сафиуллина, 12, 16, 26, 26а, 20 к. 1, 20 к. 2.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко