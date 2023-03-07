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В домах Приволжского района Казани отключили водоснабжение из-за аварии на сетях «Водоканала»

11:50, 07.03.2023 5
В домах Приволжского района Казани отключили водоснабжение из-за аварии на сетях «Водоканала»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ряде домов Приволжского района Казани отключили холодную воду в связи с аварией на сетях МУП «Водоканал», сообщили в пресс-службе предприятия.

Воды не будет по адресам: ул. Сафиуллина, 12, 16, 26, 26а, 20 к. 1, 20 к. 2.

Специалисты ведут работы по устранению аварии. Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7 (843) 231-62-60.

С вечера 1 марта по утро 2 марта в нескольких домах Кировского и Вахитовского районов отключали воду. Это было связано с работами по замене запорно-регулирующей арматуры на сетях водопровода по улице Боевой.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 07 мар
    Очень надеюсь, что починят все быстро и без воды мы долго не останемся. В любом случае, спасибо за подвоз воды.
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  • Анонимно 07 мар
    Сейчас с ремонтами особо не затягивают,и выезжают тут же
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  • Анонимно 07 мар
    Хотелось бы прийти с работы домой и даже не понять что не было воды)
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  • Анонимно 07 мар
    нам нужен еще один Водоканал
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    Анонимно 07 мар
    нужна федеральная программа по замене и ремонту сетей
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