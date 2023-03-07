В домах Приволжского района Казани отключили водоснабжение из-за аварии на сетях «Водоканала»
В ряде домов Приволжского района Казани отключили холодную воду в связи с аварией на сетях МУП «Водоканал», сообщили в пресс-службе предприятия.
Воды не будет по адресам: ул. Сафиуллина, 12, 16, 26, 26а, 20 к. 1, 20 к. 2.
Специалисты ведут работы по устранению аварии. Автоцистерны с водой будут размещаться согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7 (843) 231-62-60.
С вечера 1 марта по утро 2 марта в нескольких домах Кировского и Вахитовского районов отключали воду. Это было связано с работами по замене запорно-регулирующей арматуры на сетях водопровода по улице Боевой.
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