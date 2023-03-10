Россияне рассказали, как часто брали отпуск в течение последних двух лет

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В период с 2021 по 2022 годы 12% россиян остались без отпуска. К таким выводам в результате исследования пришли аналитики «Авиасейлс».

Всего в опросе приняли участие 1683 человека — 13% от общего числа опрошенных выходили в отпуск только один раз за последние два года, 27% были в отпуске два раза. 64% опрошенных рассказали, что хоть и уходили на каникулы, но отдыхали дома либо в своем городе.

Те респонденты, которые пропустили отпуск, описывали свои эмоции как «опустошенность» — 34%, «истощение» — 21%, «стресс» — 18%. Опрошенных, которые при описании своих эмоций опирались на такие виды самоощущения, как «раздражительность, агрессия», также 18%.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

1 марта в результате исследований hh.ru стало известно, что 63% татарстанцев хотели бы отдыхать 31 декабря — эту дату в основном выбирали высший менеджмент и специалисты по закупкам. Еще 35% жителей Татарстана выразили уверенность в том, что выходной должен быть в личные дни рождения сотрудников — такого мнения придерживаются строители, маркетологи и IT-специалисты. За идею о том, что день знаний должен быть выходным днем, в большей степени выступают представители высшего менеджмента и специалисты по закупкам.

В январе сообщалось, что 49% россиян во время праздников, отпусков и выходных думают о работе. Также аналитики отмечали, что 17% опрошенных находятся на связи с коллегами в выходные дни и во время отпуска. Рабочие чаты и мессенджеры вне работы используют практически все респонденты — 98%.



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Антон Гаврилов