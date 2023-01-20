Половина россиян думают о работе во время выходных и отпуска

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Мыслей о работе во время праздников, выходных и отпусков не оставляет почти половина россиян (49%). С результатами соответствующего опроса, в котором приняли участие 1602 человека, ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно исследованию, доделывают рабочие дела во внерабочее время около 20% респондентов. Еще 17% опрошенных находятся на связи с коллегами в выходные дни и во время отпуска. Рабочие чаты и мессенджеры вне работы используют практически все респонденты — 98%.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Больше года в полноценный отпуск не уходил 21% опрошенных. Это связано с переносами дедлайнов, отсутствием замещающих коллег сменой направления деятельности внутри компании или резкой переменой работы.

37% из тех, кто не отвлекается от работы даже в выходные, жалуются на моральное опустошение и сверхусталость. 18% хотели бы изменить подход к рабочему процессу, чтобы иметь возможность не думать о работе хотя бы в выходные.

Напомним, с профессиональным выгоранием люди стали чаще сталкиваться в последние десятилетия. Это связано с тем, что требования компаний к производительности труда растут — часто «среднему» сотруднику сложно их выполнять.

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Елизавета Пуншева