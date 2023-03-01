Татарстанцы рассказали, в какие дни они хотели бы отдыхать

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

63% татарстанцев мечтают о выходном дне 31 декабря. В большей степени эту дату выбирают специалисты по закупкам и высший менеджмент. Об этом говорится в результатах исследования hh.ru.

Еще 35% жителей Татарстана уверены в том, что выходной должен быть в личные дни рождения сотрудников — особой популярностью эта идея пользуется среди маркетологов, строителей и IT-специалистов. За идею о том, что день знаний должен быть выходным днем, в большей степени выступают представители высшего менеджмента и специалисты по закупкам. 25% респондентов считают, что сотрудникам следует давать отдыхать в день защиты детей. 21% татарстанцев хотели бы отдыхать в День семьи, любви и верности (8 июля).

Еще 18% опрошенных признались, что не отказались бы от выходного дня в день профессионального праздника для представителей соответствующих сфер. Такой позиции в большей степени придерживаются производственники, строители, а также работники науки и образования.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Интересно то, что мужчины меньше женщин хотели бы отдыхать в День знаний (28% против 35%), в день защиты детей (13% против 20%), в день семьи любви и верности (12% против 18%). А отдыхать в личные дни рождения в большей степени желают сотрудники в возрастной категории от 18 до 24 лет.



В апреле 2022 года сервис hh.ru выяснил, что татарстанцы чаще всего предпочитают брать отпуск в августе, сентябре и реже всего в июле. Аналитики также узнали, что реже всего жители Татарстана берут отпуск на апрель, ноябрь и декабрь.

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Антон Гаврилов