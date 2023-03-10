Казанцы стали чаще устанавливать системы безопасности для дома

Среди казанцев на 96% вырос спрос на системы безопасности для дома. Чаще всего умные технологии, обеспечивающие безопасность жилища, приобретают жители Нижнего Новгорода, Краснодара, Волгограда и Челябинска. К таким выводам в результате исследования пришли аналитики онлайн-гипермаркета товаров для дома «ВсеИнструменты.ру».

Также они выяснили, что по итогам февраля в России на 106% выросла необходимость в системах безопасности для дома. В меньшей степени спрос на подобные товары увечился в Ростове-на-Дону (+63%), Москве (+70%), Воронеже (+72%), Новосибирске (+137%), Санкт-Петербурге (+148%). В Омске и Екатеринбурге отмечается рост спроса на системы безопасности на 190%, в Нижнем Новгороде — на 282%, в Челябинске — на 314%, в Волгограде — на 330%.

Лидером по продажам систем безопасности для дома стал Краснодар. Там спрос на подобные товары увеличился на 412% за год.

В большей степени россияне приобретали электромагнитные замки, датчики движения, детекторы освещенности, охранные извещатели, муляжи видеокамер. Также комплекты видеонаблюдения, сигнализации, пульты для шлагбаумов и ворот, звуковые оповещатели.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В середине февраля сообщалось, что для контроля здоровья 54% казанцев используют гаджеты. Еще 18% опрошенных признались, что применяют умные устройства на постоянной основе.

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Антон Гаврилов