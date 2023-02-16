Казанцы рассказали, какие гаджеты используют для контроля здоровья

Для того, чтобы контролировать свое здоровье, 54% казанцев используют гаджеты. Еще 18% опрошенных признались, что применяют умные устройства на постоянной основе. Об этом говорится в результатах совместного исследования СК «Росгосстрах» и аналитического агентства А2: Research.

Исследование также показало, что горожане чаще всего пользуются умными часами (54%). Умные весы используют 43% казанцев, фитнес браслеты — 27%, увлажнители воздуха — 18%, трекеры сна — 16%, а умными таблетницами пользуются 12% опрошенных.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Кроме того, аналитики выяснили, что 26% горожан не собираются использовать гаджеты и вовсе этим не занимаются. 55% казанцев считают, что они не эффективны и не несут должной пользы. 14% опрошенных заявили, что не верят в достоверность показателей.

Больше половины респондентов также выразили мнение, что гаджеты для здоровья это маркетинговый ход — из них 35% опрошенных разделяют эту точку зрения, но при этом считают, что умные устройства могут сослужить пользу их обладателю, главное тщательно выбирать гаджеты по их функционалу. 16% участников опроса считают, что это просто способ технологических компаний дополнительно заработать на людях, заботящихся о своем здоровье.

В январе сообщалось, что по итогам 2022 года в Татарстане выросло количество «умных устройств», которые жители республики ежедневно используют в своих нуждах. Эксперты «МегаФона» в ходе исследований выяснили, что особым спросом у татарстанцев пользуются системы и модули для безопасности дома. Аналитики отметили, что горожане стали чаще устанавливать сим-карты в автомобильных GSM-сигнализациях, котлах отопления, смарт-розетках, на воротах и шлагбаумах.



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Антон Гаврилов