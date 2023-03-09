Исследование: в Татарстане на одну вакансию приходятся почти четыре резюме соискателей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Приволжском федеральном округе (ПФО) в среднем на одну вакансию приходится 3,8 резюме, в Татарстане — 3,7 резюме. Об этом говорится в исследовании hh.ru.

Также аналитики выяснили, что острый дефицит кадров есть в Кировской области — 3,1 резюме на одну вакансию. В Чувашской республике и Нижегородской области — 3,2. Наиболее высокий уровень конкуренции за рабочие места в ПФО наблюдается в Оренбургской области — 4,9 резюме на вакансию.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

27 февраля стало известно, что Татарстан попал в топ-5 российских регионов по уровню безработицы в четвертом квартале 2022 года. Так, отмечалось, что данный показатель в республике составил 2,2% от трудоспособного населения, что на 0,2 меньше, чем годом ранее. Также аналитики отмечали, что в целом уровень безработицы по России составил 3,7% и снизился в 76 регионах страны. Лидером по данному показателю стал Ямало-Ненецкий автономный округ, там показатель уровня безработицы составил 1,6%.

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Антон Гаврилов