Татарстан попал в пятерку регионов России с низким уровнем безработицы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан вошел в топ-5 в рейтинге российских регионов по уровню безработицы в четвертом квартале 2022 года. Такие данные содержатся в исследовании «РИА Новости».

Показатель в республике составил 2,2% от трудоспособного населения. Это на 0,2% меньше, чем годом ранее. В среднем, отмечают эксперты, соискатели в Татарстане ищут работу 3,5 месяца.

В целом уровень безработицы в России составил 3,7%. Аналитики отмечают, что она снизилась в 76 регионах страны. Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где уровень безработицы составил 1,6%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам 2022 года количество зарегистрированных безработных граждан в России составило 564 тысячи человек — это почти на 30% ниже того же показателя 2021 года. В прошлом году в службу занятости за различными услугами обратились 3,2 миллиона граждан.

А по итогам января 2023 года Казань заняла 6-е место по уровню регистрируемой безработицы среди районов и городских округов Татарстана. По сравнению с предыдущим месяцем она опустилась на две позиции — в декабре столица республика занимала четвертую строчку.

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Айрат Назипов