В Татарстане подали более 2 тысяч заявок по программе субсидирования найма

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Татарстан вошел в тройку лидеров по программе субсидирования найма — в республике подали более 2 тысяч заявок, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.



Всего по России работодатели направили заявки на 41 тысячу рабочих мест. Наибольшее их количество — в Москве (3,7 тысячи) и Красноярском крае (2,8 тысячи).

В регионах продолжается реализация дополнительных мер, направленных на обеспечение занятости. На сегодняшний день заключены договоры на участие 24 тысяч человек в оплачиваемых общественных и временных работах.

В январе уровень безработицы в России обновил исторический минимум и составил 3,6%. Число зарегистрированных безработных составило 563,6 тысячи человек.

Отдельное внимание уделили вопросам трудоустройства граждан, переехавших из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, и получения ими соответствующих госуслуг.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Число заявок по программе субсидирования найма в Татарстане продолжает расти — еще в конце февраля сообщалось, что в регионе подали 1,5 тысячи таких заявок. Первое место по количеству заявок также было у Москвы, а второе место — у Свердловской области.



В прошлом году Татарстан вошел в число регионов России, в которых наибольшее количество человек устроились на работу по программе субсидирования найма молодых соискателей.

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Маргарита Головатенко