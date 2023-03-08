Разведка США изучает две версии происхождения COVID-19

Американская разведка изучает две версии происхождения COVID-19 — лабораторную утечку и естественный генезис. Как заявила директор национальной разведки Эврил Хэйнс, в теорию биооружия не верит никто.

— В разведывательном сообществе есть широкий консенсус, что пандемия не была результатом применения биологического оружия или генной инженерии. В отношении чего нет консенсуса — имело ли место лабораторная утечка... или произошло естественное заражение от инфицированного животного. Это две рабочих теории, — приводит ее высказывания «РИА Новости».

Еще Хэйнс раскритиковала Китай за отказ от должного сотрудничества.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В середине февраля палата представителей конгресса США приступила к расследованию происхождения COVID-19. Созданный спецкомитет по коронавирусной пандемии начал проверять версию об искусственном происхождении вируса и его утечки из китайской лаборатории.

После этого, директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что бюро уже давно считает источником пандемии «лабораторный инцидент в Ухане». Он обвинил китайские власти в попытках помешать расследованию установления причин пандемии.

Глава Роспотребнадзора высказала свое мнение относительно версии происхождения COVID-19, которую выдвинули в Федеральном бюро расследований. Анна Попова считает, что китайские специалисты не изучали в лаборатории ничего запретного, а система безопасности там качественная.

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Айрат Назипов