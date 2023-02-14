Конгресс США начал расследовать происхождение COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В США палата представителей конгресса приступила к расследованию происхождения COVID-19. Они уже потребовали информацию у высших чинов администрации Америки и бывшего главного эпидемиолога Энтони Фаучи.



Созданный спецкомитет по коронавирусной пандемии уже проверяет версию об искусственном происхождении вируса и его утечки из китайской лаборатории.

В подкомитете считают, что «американский народ заслуживает реальных ответов после нескольких лет страданий, причиненных ему коронавирусной пандемией и мерами реагирования правительства». Поэтому расследование должно начаться, в первую очередь, с определения причин — где и как появился вирус, приводят слова сопредседателя подкомитета Брэда Венструпа «РИА Новости».

В спецкомитете заявили, что число доказательств об утечке вируса из лаборатории из китайской Ухани только растет. Также было выражено мнение, что власти США намеренно скрывали этот факт.

Ранее Энтони Фаучи не исключил, что происхождение COVID-19 никогда не будет установлено. При этом специалист отметил, что шанс на то, чтобы выяснить, откуда пошел вирус, все же есть. По мнению Фаучи, в этом вопросе будут необходимы усилия ученых за пределами Китая, включая специалистов из Евросоюза, Австралии, Великобритании, США и других стран.

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Илина Хакимова