Военно-морской флот Великобритании открыл новую военную базу в Норвегии

Королевский военно-морской флот Великобритании открыл новую базу на севере Норвегии. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Новая арктическая оперативная база будет поддерживать британских коммандос в течение следующих десяти лет, поскольку Великобритания подчеркивает свою приверженность безопасности на Крайнем Севере, — рассказали в военном ведомстве.

Отмечается, что база «Лагерь викингов», расположенная в 40 километрах от норвежского города Тромсе, сможет разместить весь состав британской береговой группы быстрого реагирования. Как подчеркнули в Королевском военно-морском флоте, база имеет идеальное расположение для «сдерживания угроз в регионе» и защиты северного фланга НАТО.

Фото: en.wikipedia.org

В конце февраля министр обороны России Сергей Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин» рассказал, как далеко стране придется отодвигать угрозу от своих границ.

— Это зависит от того оружия, которое будет выдано [Киеву Западом, — прим. ред.], — сказал он.



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Максим Кокунин