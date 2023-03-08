Министр обороны Германии считает, что США могут сместить фокус с Украины на Азию

США по разным причинам могут поменять приоритеты и переключить свое внимание с Украины на Индо-Тихоокеанский регион. Такое предположение сделал министр обороны ФРГ Борис Писториус.

— Выборы в США может и ставят нас в ситуацию цейтнота. Но мы должны всегда осознавать, что и по другим причинам американцы всегда могут сместить свой фокус, а именно в сторону Индо-Тихоокеанского региона, — цитирует его интервью Deutschlandfunk «РИА Новости».

Он отметил, что Европе следует более слаженно согласовывать свою оборонную политику и «брать ответственность на себя».

Фото: commons.wikimedia.org

Напомним, власти Германии одобрили поставки танков Leopard 2 киевскому режиму. Первый батальон немецкой бронетехники должен поступить на Украину в течение следующих двух-трех месяцев.

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Айрат Назипов