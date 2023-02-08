В Минобороны ФРГ назвали сроки поставок первого батальона Leopard 2 Украине

Первый батальон танков Leopard 2 поступит на Украину в течение следующих трех-четырех месяцев, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.



По его словам, батальон будет укомплектован в том числе польскими Leopard 2 A4. Ранее политик указывал, что анонсированную ранее поставку 14 танков Leopard 2 Украине проведут до конца марта, сообщает «РИА Новости».

На позапрошлой неделе власти Германии объявили о решении отправить на Украину 14 танков Leopard 2. Также они разрешили другим странам поставлять их киевскому режиму. На такой шаг немецкое правительство не решалось многие месяцы, несмотря на регулярные просьбы Украины.

Также накануне правительство Германии разрешило поставку Украине 178 танков Leopard 1.



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Маргарита Головатенко