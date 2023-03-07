Die Zeit вслед за New York Times нашла «украинский след» в подрывах «Северных потоков»

Немецкие следователи установили судно, с которого совершили диверсию на «Северных потоках». Следы ведут на Украину, пишет немецкое издание Die Zeit.

В материале указывается, что судно, которое было арендовано компанией, принадлежало украинцам. При этом заказчиков следователи ФРГ пока не установили.

Напомним, New York Times со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что «Северные потоки» якобы подорвала проукраинская группировка. Издание отмечает, что она работала без ведома украинского президента, но могла действовать с помощью посредников, имеющих связи с украинским правительством и спецслужбами.

Фото: commons.wikimedia.org

Автор расследования о диверсии на «Северных потоках» Сеймур Херш рассмеялся, когда узнал об этой публикации. При этом комментировать статью он не стал.

В начале февраля Херш указал на виновников подрыва «Северных потоков». Он рассказал, что еще летом прошлого года взрывчатку заложили американские водолазы, а норвежцы привели ее в действие дистанционно. «Реальное время» собрало основные тезисы громкого материала.

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Айрат Назипов