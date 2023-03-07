Американское СМИ: «Северные потоки» могла подорвать проукраинская группировка

Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» могла устроить проукраинская группировка. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники в администрации США.

Как пишет издание, к такому выводу пришла американская разведка. Якобы эта группировка работала без ведома украинского президента, но она могла действовать с помощью посредников, имеющих связи с украинским правительством и спецслужбами.

Кроме того, в статье указывается, что у американских чиновников нет доказательств о какой-либо причастности к подрыву российского правительства.

Фото: commons.wikimedia.org

Как пишет «РИА Новости», автор расследования о диверсии на «Северных потоках» Сеймур Херш рассмеялся, когда узнал об этой публикации. При этом комментировать статью он не стал.



В начале февраля Херш указал на виновников подрыва «Северных потоков». Он рассказал, что еще летом прошлого года взрывчатку заложили американские водолазы, а норвежцы привели ее в действие дистанционно. «Реальное время» собрало основные тезисы громкого материала.



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Айрат Назипов