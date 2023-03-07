Казанская писательница Гузель Яхина вошла в топ самых популярных современных русскоязычных авторов

Казанская писательница Гузель Яхина стала второй в рейтинге наиболее популярных русскоязычных писательниц в категории «Современная русская литература», предпочтения пользователей за последние пять лет проанализировал книжный сервис «ЛитРес».



Первое место заняла редактор и киносценарист Дина Рубина. Ее самое популярное произведение по количеству проданных экземпляров цифровых книг с февраля 2018 по февраль 2023 года — роман «Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин». Это первая часть эпической трилогии о зарождении великой любви.

Лауреат премий «Большая книга» и «Ясная Поляна» Гузель Яхина завоевала любовь читателей романом «Зулейха открывает глаза», опубликованным в 2015 году.

Третьей в списке стала армянская писательница Наринэ Абгарян. Наибольшим спросом пользовалась ее повесть о детстве «Манюня», открывающая одноименную серию о приключениях двух школьниц.

Четвертое место заняла Людмила Улицкая, в топе — ее во многом автобиографичная семейная сага «Лестница Якова».

Замыкает пятерку лидеров яркий представитель женской прозы Мария Метлицкая с книгой «Дневник свекрови».

На шестой позиции расположилась писательница, поэтесса и редактор Марина Степнова, чей дебютный роман «Хирург» увидел свет в 2005 году, а бестселлер «Женщины Лазаря» был удостоен премии «Большая книга» и переведен на 25 языков.

Седьмая строчка — у Маши Трауб. Она создала более 30 произведений, большинство из которых посвящены теме материнства и образу жизни среднего класса.

Следом идет автор и сценарист Виктория Токарева.

На девятом месте армянская русскоязычная писательница Мариам Петросян. Ее перу принадлежит роман «Дом, в котором…», написанный в жанре магического реализма.

Замыкает десятку Татьяна Устинова, известная прежде всего своими детективами, но создавшая также такие популярные у читателей повести и рассказы, как «Свиданье с Богом у огня. Разговоры о жизни, любви и самом важном», «Не оглядывающийся никогда» и «Волшебный свет».

Фото: pixabay.com

— Результаты показали, что недаром имена Дины Рубиной, Гузель Яхиной и Наринэ Абгарян на слуху последние несколько лет — читатели действительно искренне любят этих писательниц и ждут их новые книги. Возглавила рейтинг Дина Рубина — виртуозная рассказчица, умеющая передать атмосферу происходящего с помощью пары точных метафор и эпитетов. На протяжении многих лет ее книгами зачитываются разные поколения, и все они находят что-то созвучное им. Вероятно, что через несколько лет мы увидим в топе популярных писательниц и новые имена нынешних «тридцатилетних», таких как Евгения Некрасова, Вера Богданова или Оксана Васякина, — прокомментировала рейтинг шеф-редактор группы компаний «ЛитРес» Екатерина Писарева.

Напомним, что в июне 2021 года сообщалось, что за рубежом на русском языке чаще всего читают романы Виктора Пелевина, Гузель Яхиной, Федора Достоевского и Льва Толстого. Самым популярным классиком признали Михаила Булгакова.

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Маргарита Головатенко