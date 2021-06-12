Роман о Зулейхе попал в топ самых читаемых за рубежом книг на русском языке

За рубежом на русском языке чаще всего читают романы Виктора Пелевина и Гузель Яхиной, Достоевского и Толстого. Самый популярный классик за границей — Булгаков.

Книжный сервис «ЛитРес» изучил статистику покупки книг на русском языке более чем в 200 странах мира. В исследование попали только книги на русском языке — их в подавляющем большинстве случаев покупают россияне, живущие за рубежом. Ко Дню России результаты исследования были обнародованы.

Среди классических книг на первом месте оказался «Идиот» Достоевского, следом идет «Война и мир» Толстого, бронза — у «Мастера и Маргариты» Булгакова. Самым популярным писателем современности признан Борис Акунин, прошлого — Михаил Булгаков. Топ-3 самых популярных художественных книг современных писателей выглядит так: «Непобедимое солнце» (свежий роман Виктора Пелевина), «Просто Маса» Бориса Акунина и «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхиной.

Больше всего русскоязычных читателей аналитики «ЛитРеса» насчитали в Германии, поменьше в США, а Беларусь оказалась лишь на третьем месте. Следом идут Казахстан и Израиль.

Напомним, свою вторую книгу — «Эшелон на Самарканд» — Яхина представила в Казани в начале мая.



Людмила Губаева