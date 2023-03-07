Банк России: цены популярных подарков на 8 Марта в Татарстане поднялись, но меньше инфляции

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане стоимость популярных подарков на Международный женский день за год поднялась, но меньше, чем составил общий уровень инфляции в республике в январе (11,6%), подсчитали эксперты отделения Национального банка по республике Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ, взяв за основу данные Росстата за январь 2022 и 2023 годов.

Увеличилась стоимость аксессуаров (например, сумок и шарфов). Эксперты связывают это с сокращением предложения в связи с уходом многих иностранных компаний.

На фоне увеличения затрат поставщиков выросли в годовом выражении цены на средства для массажа, что привело к повышению стоимости этой услуги.

Однако стоимость беспроводных наушников была ниже, чем годом ранее. Это связано со снижением спроса со стороны потребителей. Дополнительное влияние на цены оказало налаживание параллельного импорта, которое привело к расширению предложения этих гаджетов.

Стоимость абонемента в фитнес-клуб также была ниже, чем год назад: предложение услуг расширилось после открытия новых фитнес-центров в регионе.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В этом году на 8 Марта казанцы собираются потратить на цветы и подарки 7 тысяч рублей — в прошлом году на это у жителей столицы Татарстана ушло 8 тысяч рублей. В 2021 году горожане потратили на подобный подарок 6,4 тысячи рублей.

На 8 Марта казанцы чаще вручают подарки женщинам на работе, чем вторым половинкам: 44% против 42% соответственно. Еще 15% респондентов одаривают подруг, 14% — коллег. 15% мужчин на 8 Марта не дарят подарков вовсе.

Согласно результатам опроса, 60% жительниц России не любят, когда им на 8 Марта дарят белье и носки. Еще 36% опрошенных заявили, что окажутся не в восторге, если в качестве презента в Международный женский день им преподнесут одежду и обувь. Самыми уместными подарками женщины назвали угощения и сладости (49%), цветы (46%) и сертификаты в магазины (41%). Еще 26% опрошенных признались, что им хотелось бы получить в подарок от второй половины тематические сувениры, 17% не отказались бы от простой открытки.



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Маргарита Головатенко