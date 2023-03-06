Опрос: казанцы на 8 Марта чаще одаривают коллег, чем вторых половинок

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

На 8 Марта казанцы чаще вручают подарки женщинам на работе, чем вторым половинкам: 44% против 42% соответственно. Еще 15% респондентов одаривают подруг, 14% — коллег. 15% мужчин на 8 Марта не дарят подарков вовсе. Это следует из опроса, проведенного брендом Sokolov и агентством A2 Research.

Согласно исследованию, 40% жителей столицы Татарстана готовы потратить на подарок в честь гендерных праздников (23 февраля и 8 Марта) от 5 до 10 тысяч, 20% — от 1 до 5 тысячи рублей. 12% могут уложиться в тысячу рублей, 27% тратят от 10 до 30 тысяч рублей, а чуть более 2% — от 30 до 50 тысяч.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Цветы в честь 8 Марта дарят 58% мужчин, конфеты — 41%, а ювелирные украшения — 37%. При этом 21% девушек хотели бы получить цветы, 19% — ювелирные украшения, еще 19% — оригинальный подарок.

В этом году 29% россиянок и 23% россиян увеличили бюджет на подарок из-за роста цен, каждый пятый — из-за желания порадовать свою вторую половинку. Лишь 16% опрошенных мужчин и 10% женщин вынуждены снизить расходы на подарки, так как у них уменьшился заработок.

Согласно недавнему опросу, 60% жительниц России не любят, когда им на 8 Марта дарят белье и носки. Еще 36% опрошенных заявили, что окажутся не в восторге, если в качестве презента в Международный женский день им преподнесут одежду и обувь.

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Елизавета Пуншева