Казанцы рассказали, сколько готовы потратить на цветы к 8 Марта

Фото: realnoevremya.ru/Инна Серова

В этом году на 8 Марта казанцы собираются потратить на цветы и подарки 7 тысяч рублей — в прошлом году на это у жителей столицы Татарстана ушло 8 тысяч рублей. В 2021 году горожане потратили на подобный подарок 6,4 тысячи рублей. Об этом говорится в результатах исследования SuperJob.

Так, аналитики выяснили, что в этом году казанцы собираются потратить на подарки 4 500 рублей, на цветы — 2 500.

Мужчины в большинстве своем предпочитают дарить цветы своим женам — 28%, мамам — 17%, дочерям — 9%. Женщины в основном дарят такой праздничный презент мамам (36%), родным (10%), дочерям (8%) и подругам (7%).

Фото: realnoevremya.ru/Инна Серова

Интересно то, что все больше россиян отказываются дарить подарки представительницам прекрасного пола на 8 Марта. В нынешнем году 39% опрошенных заявили, что вовсе не собираются дарить подарки и цветы — это больше, чем когда-либо. Среди женщин число тех, кто не будет никого поздравлять в праздник, составляет 40%.

Также аналитики выяснили, что на сегодняшний день букеты к 8 Марта обходятся россиянам дороже, чем когда-либо. Причина — существенный рост цен на цветы.

10 февраля аналитики SuperJob выяснили, что 39% казанцев уверены в том, что нет ничего плохого в том, чтобы подарить мужчине букет цветов. 30% опрошенных выразили мнение, что такой подарок представителям сильной половины не подходит. Кроме того, исследование показало, что букеты можно дарить мужчинам, если на то есть определенный повод — юбилей либо день рождения. Также респонденты сочли вполне уместным, если букет мужчина получит как награду или в честь победы на соревнованиях. В том, что в таких случаях подобный презент будет уместен, уверены 32% и 30% опрошенных.



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Антон Гаврилов