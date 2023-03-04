Обувь и носки: россиянки назвали самые худшие подарки на 8 Марта

60% жительниц России не любят, когда им на 8 Марта дарят белье и носки. Еще 36% опрошенных заявили, что окажутся не в восторге, если в качестве презента в Международный женский день им преподнесут одежду и обувь. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на информационный портал Life.

Также 35% опрошенных заявили, что им не нравятся подарки в виде наборов для ванны и душа. 27% не хотели бы, чтобы им подарили алкоголь. 23% не относят к желанным подарок в виде купонов на скидки в магазинах.

Самыми уместными подарками женщины назвали угощения и сладости (49%), цветы (46%) и сертификаты в магазины (41%). Еще 26% опрошенных признались, что им хотелось бы получить в подарок от второй половины тематические сувениры, 17% не отказались бы от простой открытки. Помимо этого, в рейтинг наиболее желанных подарков вошли косметика и парфюмерия.

Фото: pixabay.com

Накануне специалисты сервиса Anketolog.ru и Motive agency&production в результате исследования выяснили, какие гаджеты на 8 Марта хотели бы получить женщины. Выяснилось, что 81% респондентов хотят подарок на праздник в виде гаджета и электроники — 51% ждут подарка в виде техники для кухни. 30% респонденток рассказали, что хотели бы получить в качестве праздничного презента технику для ухода за одеждой — парогенераторы, утюги, швейные машинки, 27% — наушники или другие аксессуары, 25% — гаджеты для дома (умные светильники, увлажнители воздуха и другие), а 22% — телевизор или домашний кинотеатр.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов