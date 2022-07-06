Банкротство казанского завода СМС планируют завершить мировым соглашением

Фото: Максим Платонов

Эксперты прогнозировали такой исход

Конкурсный управляющий ООО «Завод по производству СМС» Кирилл Гутников сообщил через Федресурс о созыве 20 июля собрания кредиторов, в повестке которого есть два вопроса: заключить мировое соглашение по делу о банкротстве ЗСМС, а также избрать представителя собрания кредиторов, уполномоченного на его подписание.

Отметим, что ранее эксперты «Реального времени» с учетом сложившейся ситуации прогнозировали именно такой финал банкротного дела завода стиральных порошков.

Как рассказывало наше издание, конкурсный управляющий «Татфондбанка», Агентство по страхованию вкладов, выставил на торги права требования к ЗСМС начальной ценой 4,9 млрд рублей (уже включенный в реестр долг в 3,4 млрд рублей с процентами и 1,7 млрд не рассмотренных на тот момент требований). Этот лот за 350 млн рублей приобрела Алена Бровкина из подмосковного Пушкино, она почти сразу переуступила долги татарстанскому ООО «Милагро», считающемуся близким к ГК «Нэфис». Покупатель заявил о своем правопреемстве в банкротном деле завода СМС с ТФБ на себя. Таким образом, банк Роберта Мусина вышел из реестра кредиторов. А 27 апреля этого года было произведено процессуальное правопреемство с компании «Милагро» на АО «Нэфис Косметикс».

Фото: nefco.ru

Согласно материалам арбитражного дела, заявление предыдущего «конкурсника» предприятия-банкрота Олеси Котовой об утверждении положения о порядке, условиях и сроках реализации имущества должника должно быть рассмотрено 28 июля. В декабре 2020 года консалтинговая группа «Лаир» из Санкт-Петербурга оценила рыночную цену имущественного комплекса в 4,26 млрд рублей (с НДС). Обсуждение вопроса о завершении либо продлении конкурсного производства было назначено на 14 октября.

«Стал жертвой банковского кризиса»

Это был один из самых широко анонсированных в свое время проектов с участием ТФБ и АО «Нэфис Косметикс», который банк Роберта Мусина недофинансировал. Стоимость завода СМС оценивалась в 4,9 млрд рублей. АО «Нэфис Косметикс» вложило в проект 928 млн рублей, оставшуюся сумму должен был выделить «Татфондбанк». Новое предприятие в пятиэтажном корпусе площадью 9 тыс. квадратных метров планировало выпускать 220 тыс. тонн порошка в год по технологии Shugi компании Hosokawa Micron (один из мировых лидеров в этой области).

Юридический адрес завода совпадал с адресом головного офиса ГК «Нэфис» в Казани — ул. Тукая, 152. Однако единственным собственником нового предприятия значился Юрий Ляшенко (его называют бывшим акционером «Нэфиса»). Вместе с тем группа «Нэфис» обозначала себя лишь как соинвестора проекта, заявляя, что новый завод будет работать с «Нэфис Косметикс» на условиях аутсорсинга. С запуском нового производства компании вместе могли претендовать на половину рынка стирального порошка России.

С июня по декабрь 2016 года ТФБ в соответствии с кредитным договором от 9 июня того же года выделил на строительство ЗСМС семь траншей на общую сумму 3,4 млрд рублей. Последнего из них, на 503 млн рублей, новостройка уже не дождалась, поскольку ТФБ остановил деятельность.

К этому времени, как сообщалось, завод был построен на 70 процентов, но из-за того, что оставался недоукомплектован, не мог быть начат выпуск порошка. В августе 2017 года группа «Нэфис» заявила о приостановке строительства ЗСМС. «Отсутствие средств на завершение заморозило проект, который стал жертвой банковского кризиса», — говорилось в распространенном релизе.

«Нэфис» утверждал, что последние 503 млн рублей транша временная администрация из того же АСВ вполне могла выдать, и тогда проект, которому банк-кредитор ранее запретил привлекать иные средства, не подвис бы в воздухе. То есть, по его мнению, «конкурсник» кредитной организации в свое время принял неправильное управленческое решение. Причиной же банкротства завода СМС, согласно выводам «Нэфиса», стало то, что банк при заключении кредитного договора скрыл свое реальное финансовое состояние.

По версии АСВ, «Нэфис Косметикс» строил завод по производству синтетических моющих средств совместно с входящим в группу КМЭЗ, а завуалированную модель финансирования выбрал для того, чтобы можно было перераспределить риски в случае банкротства ЗСМС. И действительно, по одним данным, старт работам был дан в начале 2016 года, по другим, стройка началась на 3 года раньше.

Стоимость завода СМС оценивалась в 4,9 млрд рублей. АО «Нэфис Косметикс» вложило в проект 928 млн рублей, оставшуюся сумму должен был выделить «Татфондбанк». Фото: Максим Платонов

Ранее конкурсный управляющий ООО «ЗСМС» Олеся Котова сообщала «Реальному времени», что в реестре кредиторов завода значатся всего два кредитора: «Татфондбанк» в лице АСВ с требованиями в 3,8 млрд рублей и «Нэфис Косметикс» — с суммой в 1,26 млрд рублей, из которых 928,6 млн обеспечены залогом производственного оборудования. Остальные права требования были выкуплены «Нэфисом».

Собеседники «Реального времени» полагали, что с помощью уступок «Нэфис» фактически взял судьбу завода под контроль. В этом случае между кредитором и должником может быть заключено мировое соглашение. Выставлять завод СМС на торги не имеет смысла.

Алена Кривцова