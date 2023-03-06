На казанца возбудили уголовное дело за попытку дать взятку судебному приставу

Должник из Казани попытался дать взятку в размере 30 тысяч рублей заместителю начальника районного отдела судебных приставов. Мужчина хотел снять запрет на выезд за пределы страны, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Татарстану.

— Судебный пристав незамедлительно сообщила об этом в отдел собственной безопасности ГУФССП России по Татарстану. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий взяткодатель задержан при передаче незаконного денежного вознаграждения, — рассказали в ведомстве.

На задержанного возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу»). Ему может грозить до 8 лет лишения свободы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В феврале казанские судебные приставы хитростью поймали мужчину, задолжавшего алименты своей супруге в сумме 500 тысяч рублей. Они вышли с ним на связь с помощью сайта бесплатных объявлений.

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Айрат Назипов