В Казани судебные приставы поймали должника с помощью сайта бесплатных объявлений

Казанские судебные приставы хитростью поймали мужчину, задолжавшего алименты своей супруге на 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Татарстану.

Мужчина не проживал по месту прописки, а на звонки не отвечал. Приставы выяснили, что должник зарабатывает ремонтными работами и активно рекламировал свои услуги на сайте бесплатных объявлений. Сотрудница ведомства позвонила по указанному номеру и договорилась о встрече под видом клиентки.

— Встретились на нейтральной территории. Пристав приехала в сопровождении судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Должник пересел в автомобиль пристава. Только вот подъехали не к жилому дому, в котором якобы живет мама «заказчицы», а в районное отделение судебных приставов. Здесь должника уже ждали еще двое судебных приставов, — рассказали в ведомстве.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В итоге на мужчину составили протокол по ст. 5.35.1 по ч.1 КоАП РФ. Ему назначили административное наказание в виде обязательных работ сроком на 40 часов.

В середине февраля «Реальное время» сообщало, что в Татарстане с начала 2023 года с должников в пользу детей было взыскано 58 миллионов рублей алиментов. Это на 24 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Айрат Назипов