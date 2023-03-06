В Белом доме не рассматривают возможность передачи Украине истребителей F-16

Американские власти не планируют поставлять истребители F-16 Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

— Как ранее сказал президент США, этот вопрос пока не обсуждается, — приводит ее слова RT.

Фото: commons.wikimedia.org

Напомним, председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что вооружение, которое Киев уже получил от стран Запада, никак не поможет Украине захватить Крым. По его словам, возможные поставки самолетов F-16 киевскому режиму не изменят ситуацию.

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Айрат Назипов