В Татарстане присудили премии имени Ильгама Шакирова
В Татарстане присудили республиканские премии имени выдающегося певца и заслуженного артиста ТАССР и РСФСР Ильгама Шакирова.
Премии 2023 года присудили:
- в номинации «Вокал» (женщины) — народной артистке Татарстана Флюра Асеевой (Сулеймановой),
- в номинации «Вокал» (мужчины) — народному артисту России Фирдинанту Салахову,
- в категории «Народное пение» — заслуженному работнику культуры Башкортостана Фаудату Гилязову и народному артисту Татарстана Асхату Хисматову.
Лауреатов премии Ильгама Шакирова определили в день рождения артиста — 15 февраля. Церемония вручения республиканской премии должна состояться в День работника культуры 25 марта.
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Маргарита ГоловатенкоОбществоВласть Татарстан
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