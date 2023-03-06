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В Татарстане присудили премии имени Ильгама Шакирова

12:04, 06.03.2023
В Татарстане присудили премии имени Ильгама Шакирова
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане присудили республиканские премии имени выдающегося певца и заслуженного артиста ТАССР и РСФСР Ильгама Шакирова.

Премии 2023 года присудили:

  • в номинации «Вокал» (женщины) — народной артистке Татарстана Флюра Асеевой (Сулеймановой),
  • в номинации «Вокал» (мужчины) — народному артисту России Фирдинанту Салахову,
  • в категории «Народное пение» — заслуженному работнику культуры Башкортостана Фаудату Гилязову и народному артисту Татарстана Асхату Хисматову.

Лауреатов премии Ильгама Шакирова определили в день рождения артиста — 15 февраля. Церемония вручения республиканской премии должна состояться в День работника культуры 25 марта.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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