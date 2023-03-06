Казанские девелоперы высказались об идее продажи меблированных квартир

Вывести на рынок недвижимости меблированные квартиры планируют некоторые казанские девелоперы. «РБК Татарстан» опросил представителей бизнеса об эффективности такой идеи.

Директор по сопровождению бизнеса «Ак Барс Дом» Илья Голованов считает, что меблированные квартиры появятся в ближайшем будущем — уже в марте.

— Мы будем запускать квартиры с частичной меблировкой, а именно с кухнями. По нашим подсчетам, кухня — это, пожалуй, самая дорогая часть ремонта. И мы решили помочь дольщикам, сдавая жилье в чистовой отделке и частичной меблировкой, установленной встраиваемой техникой. Таким образом, стоимость дополнительного оборудования будет включаться в ипотечный кредит. Постараемся вместе с банками запустить такие финансовые продукты, ипотечные программы, которые будут конкурентоспособны, интересны на момент строительства и продаж, — отметил он.

По словам заместителя директора по маркетингу и продажам «#Суварстроит» Эльвиры Галяутдиновой, их компания в этом году уже продала собственникам квартиры с готовым ремонтом. Она считает, что меблированное жилье приятно удивит покупателей из других городов.

Фото: realnoevremya.ru

— Для покупателей квартиры с ремонтом — это плюс, для застройщиков — минус. Мы — один из тех застройщиков, которые столкнулись с существенным подорожанием стройматериалов на стадии завершения строительства домов, где были квартиры с чистовой отделкой. Но нам удалось решить этот вопрос за счет непроданных квартир. Тем не менее для застройщиков меблированные квартиры — это риск. Снять его позволит, например, организация собственного производства, если подобные проекты реализовать по всей стране эффективно и массово, а не единично, — отметила Галяутдинова.



Заместитель коммерческого директора ГК «Садовое кольцо» Сергей Кропанев отметил, что от начала строительства объекта до ввода его в эксплуатацию проходит минимум 2 года. Это вызывает сложности в прогнозировании цен на рынке отделочных материалов. Однако, по его словам, за такими проектами стоит будущее.

— Это тренд и мы к нему придем, вопрос, когда и кто из застройщиков будет во главе этого движения. Нам, как девелоперам, это, возможно, не очень интересно с точки зрения бизнеса, но потребитель нас заставляет двигаться и будет заставлять дальше. Чем больше он в своей жизни сделает покупок квартир без отделки, тем сильнее он нас будет подталкивать к квартирам с отделкой и меблировкой, по крайней мере, в рамках кухни и санузла. И это будет происходить во всех сегментах — от самого дорогого до массового, — объяснил Кропанев.

Напомним, по итогам января на 47% выросло число предложений для агентов по недвижимости. Еще на 20% на платформе увеличилось количество вакансий для риелторов.

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Елизавета Пуншева