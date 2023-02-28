В Казани вырос спрос на риелторов и агентов по недвижимости

Фото: realnoevremya.ru / Ирина Анисимова

По итогам января на 47% выросло число предложений для агентов по недвижимости. Еще на 20% на платформе увеличилось количество вакансий для риелторов. Об этом говорится в исследовании «Авито Работы».

Исследование показало, что медианная зарплата риелторов в Казани составляет 100 тысяч рублей. Агенты по недвижимости в столице Татарстана могут претендовать на заработок в размере 110 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Как выяснили аналитики, предложения по этим вакансиям на платформе представлены как для соискателей с опытом, так и для новичков. Большая часть представленных вакансий предполагает полную занятость. Треть работодателей предлагают свободный график.



В декабре 2022 года сообщалось, что медианная зарплата риелторов в Казани увеличилась в 2022 году на 18% и составляет 100 тысяч рублей. Также отмечалось, что в целом по итогу года в Казани количество вакансий по этой специальности на платформе выросло на 30%.

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Антон Гаврилов