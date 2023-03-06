Главное о коронавирусе на 6 марта: снижение заболеваемости в Татарстане, споры вокруг происхождения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

За неделю охват тестированием в Татарстане составил 164,6 на 100 тысяч населения

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 175 новых случаев COVID-19. Всего на 6 марта в республике зафиксировано 199 295 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 195 411 человек, в том числе 121 за минувшие сутки. Умерли за весь период 2 010 человек. Госпитализировали за сутки 20 пациентов.



По состоянию на 6 марта, в Татарстане проведено 8 617 917 лабораторных исследований на наличие COVID-19 в материале от людей. За прошедшие сутки проведено 6 037 исследований. За последние 7 дней в показателях на 100 тысяч населения охват тестированием составляет 164,6.

С 27 февраля по 5 марта в Татарстане в больницу попали 289 человек, заразившихся COVID-19. По сравнению с предыдущими семью днями число пациентов выросло на 10 человек, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане второй раз с начала 2023 года регистрируют более 1 тысячи случаев заражения коронавирусом за неделю. С 27 февраля по 5 марта COVID-19 подтвердился у 1 040 жителей республики, что на 21 человека меньше, чем за предыдущие 7 дней, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.



В Калининграде возобновили работу пункты вакцинации от COVID-19

За последние сутки в России выявили 11 163 случая коронавируса, выздоровели 9 166 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 22 353 291, а выздоровевших — до 21 688 422. Госпитализировали за сутки 615 человек. Умерли за сутки 38 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 396 336 человек.



В Челябинской области снизилась заболеваемость коронавирусом. На прошлой неделе там выявили 1 581 случай новых заражений COVID-19. Данный показатель на 319 случаев или 16,7% меньше, чем было выявлено за предыдущую неделю — тогда зафиксировали 1 900 случаев заболевания вирусом.

Накануне в Москве выявили 2 056 случаев заболевания COVID-19 за сутки. С начала пандемии в столице зафиксировали 3 431 440 случаев заражения коронавирусом.

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

В Удмуртию поступила новая партия вакцины «Cпутник V». Как сообщила в телеграм-канале заместитель председателя правительства республики Эльвира Пинчук, всего было доставлено 5 тысяч доз вакцины. Сейчас лекарство распределяют по медицинским учреждениям республики.

В Калининграде после временного перерыва, вызванного отсутствием вакцин, возобновили работу пункты вакцинации от COVID-19. На сегодняшний день функционируют как мобильные, так и стационарные прививочные пункты. Также вакцинируют во всех поликлиниках региона.

В США обвиняют инфекциониста Энтони Фаучи в искажении информации о происхождении COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 мск заразились 676 024 341 раз, 6 877 278 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (103 646 940). На второй строчке — Индия (44 689 327), на третьей — Франция (39 839 090), на четвертой — Германия (38 210 851), на пятой — Бразилия (37 081 209).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 122 164). За ними следуют Бразилия (699 276), Индия (530 775), Россия (388 320, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (333 096).



За время пандемии сделано 13 334 770 094 инъекции вакцины против коронавируса.

Конгрессмены-республиканцы выразили мнение, что экс-главный инфекционист США Энтони Фаучи заказал научную статью, содержание которой оспаривает версию об искусственном происхождении COVID-19. По словам членов Конгресса, она нужна была ученому в качестве опровержения искусственному происхождению вируса.

Первая ракетка мира, теннисист Новак Джокович официально снялся с жеребьевки турниров серии «Мастерс», которые пройдут в Индиан-Уэллсе и Майами. Как сообщает Reuters, причиной тому стал скандал с визами. Известно, что Джокович единственный из спортсменов, который не сделал прививку от COVID-19.

Фото: commons.wikimedia.org

Американские политики считают, что установить причину происхождения COVID-19 получится еще не скоро. По словам члена комитета палаты представителей по разведке, демократа Джима Хаймса, сейчас по этому вопросу слишком мало фактов: «Может пройти целая вечность, прежде чем мы действительно узнаем точно, что произошло». Схожего мнения придерживается республиканец Майк Тернер. Он заявил, что КНР не проявляет большого рвения в плане сотрудничества по этому вопросу.

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Антон Гаврилов