Турция может отказаться от покупки у США F-16 в пользу российских истребителей

В Совбезе Турции заявили, что допускают возможность отказа от закупки американских F-16 и рассмотреть другие варианты. В числе альтернатив и российские истребители. Об этом заявил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.

— Я считаю, что после землетрясений Турция откажется от запроса на F-16, потому что его стоимость составляет 20 миллиардов долларов, — цитирует «РИА Новости» Эрхана.

Он выразил мнение, что Анкара совершила ошибку, запросив у Вашингтона F-16, которые уже «устарели и неконкурентоспособны по сравнению с другими самолетами». Да и Конгресс не спешит предоставлять их под «каким-то предлогом». Эрхан заявил, что Турция должна изменить свое решение по этому вопросу.

— Теперь есть другие варианты, например, китайский самолет, который был продан Пакистану, российские самолеты, а также истребитель Eurofighter, — отметил член Совбеза.



Фото: pixabay.com

Россия в феврале заявила, что готова проработать заявки на поставку в Турцию боевой авиации, если будет предметная заинтересованность Анкары. Добавим, что еще в 2019 году США направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.

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Илина Хакимова