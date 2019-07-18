США исключили продажу Турции самолетов F-35
Приобретение Турцией российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 несовместимо с поставками Анкаре американских самолетов F-35. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
По ее словам, F-35 не может сосуществовать вместе с С-400, так как последняя будет использована для изучения «продвинутых возможностей» самолета.
Гришэм добавила, США предлагали Турции «перейти в начало очереди» на покупку американских ЗРК Patriot, но прийти к соглашению не удалось, передает «РИА Новости».
Ранее стало известно, что США готовят санкции против Турции из-за покупки Анкарой российских систем С-400. Администрация президента США Дональда Трампа намерена объявить о санкциях в ближайшее время.
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