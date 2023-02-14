Россия готова поставлять боевые самолеты в Турцию

Россия готова проработать заявки на поставку в Турцию боевой авиации, если будет предметная заинтересованность Анкары. Об этом «РИА Новости» заявил директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Кроме того, он подчеркнул, что российское руководство неоднократно заявляло, что отечественные предприятия в состоянии полностью закрыть потребности своей армии, причем по любым направлениям, включая современные высокотехнологичные.

Напомним, глава управления оборонпрома Турции Исмаил Демир заявил, что его страна может рассмотреть закупку российских истребителей Су-35 в случае провала сделки по американским F-16.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Еще в 2019 году США направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.

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Айрат Назипов