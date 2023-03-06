Самыми популярными породами кошек в России стали шотландские, британские и мейн-куны

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Большинство россиян держат дома обычных кошек, а не породистых. Однако среди тех, кто предпочитает породистых кошек, наиболее популярны шотландские, британские и мейн-куны. Об этом сообщает Daily Moscow со ссылкой на ветеринарного врача сети ветеринарных клиник «Василек» Татьяну Гольневу.



По словам экспертов, породистых кошек выбирают потому, что они дают представление о том, какой у них характер. Например, британские кошки флегматичны, рэгдоллы ласковы, а бенгалы и абиссинцы очень активны.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Что касается беспородных, то никогда не знаешь, какие гены они унаследуют, это как лотерея.

— То есть ты можешь получить гиперласковую кошку или буку-злюку. Никто от этого не застрахован — даже когда мы берем котенка с улицы, пытаясь вырастить его с самого крошечного возраста, — отметила Гольнева.



Зоопсихолог, кандидат психологических наук, заведующий центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иван Хватов рассказал, что коты и кошки не могут испытывать чувство любви. По его словам, животные могут испытывать только привязанность.

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Елизавета Пуншева