Российские войска поразили командный пункт «Азова*» в Запорожской области

Фото: Минобороны России

В районе населенного пункта Марьевка Запорожской области российские войска поразили командный пункт националистического полка «Азов*». Об этом сообщили в Минобороны России.

Также за сутки в районе населенного пункта Попов Яр Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а в районе населенного пункта Николаевка в ДНР была поражена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

В том же района недалеко от населенного пункта Димитров был сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Фото: Минобороны России

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание с командующими группировок специальной военной операции. Во время него он заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке на направлениях и обсудил планы дальнейших действий.



*Террористическая организация, запрещенная на территории России решением Верховного суда Российской Федерации от 2 августа 2022 года.



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Айрат Назипов