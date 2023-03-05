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Российские войска поразили командный пункт «Азова*» в Запорожской области

14:55, 05.03.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Российские войска поразили командный пункт «Азова*» в Запорожской области
Фото: Минобороны России

В районе населенного пункта Марьевка Запорожской области российские войска поразили командный пункт националистического полка «Азов*». Об этом сообщили в Минобороны России.

Также за сутки в районе населенного пункта Попов Яр Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», а в районе населенного пункта Николаевка в ДНР была поражена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

В том же района недалеко от населенного пункта Димитров был сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Фото: Минобороны России

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание с командующими группировок специальной военной операции. Во время него он заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке на направлениях и обсудил планы дальнейших действий.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России решением Верховного суда Российской Федерации от 2 августа 2022 года.

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Айрат Назипов
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