Сергей Шойгу обратил внимание на создание условий по безопасному размещению российских войск

Фото: Минобороны России (скриншот видео)

Министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание с командующими группировок специальной военной операции. Во время него он заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке на направлениях и обсудил планы дальнейших действий.

— Особое внимание Сергей Шойгу обратил на создание всех необходимых условий по безопасному размещению личного состава в полевых условиях, организацию всестороннего обеспечения войск, особенно работу медицинских и тыловых подразделений, — сообщает оборонное ведомство.

Также, отдельное внимание было уделено организации боевой подготовки подразделений резерва, военно-политической работы и другими видами всестороннего обеспечения войск.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Неделю назад Шойгу заявил, что России придется отодвигать угрозу от своих границ в зависимости от того оружия, которое будет выдано Западом Украине. Так он отреагировал на слова Владимира Путина, который огласил послание Федеральному собранию 21 ноября. Президент сказал, что чем более дальнобойные системы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от границ.

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Айрат Назипов