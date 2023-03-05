В Совфеде поддержат Китай в борьбе за Тайвань

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия поддержит Китай в вопросе восстановления суверенитета над Тайванем. Такие слова он произнес в эфире радиостанции «Говорит Москва»

— Я думаю, что у Китая есть все возможности восстановить полный суверенитет над Тайванем. И как он это будет делать — это уже внутреннее дело Китая. Китай для нас — дружественная держава. И мы надеемся, что все пройдет мирно, спокойно, но мы всегда будем на стороне Пекина. Это законное правительство большого Китая, — подметил он.

Джабаров добавил, что все страны мира признали Тайвань частью Китая, но США пытаются «разыграть эту карту» и провоцируют Пекин на какие-либо действия.

Фото: commons.wikimedia.org

Напомним, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян подчеркнул, что Китай будет решительно бороться против «независимости Тайваня» в 2023 году. При этом он отметил, что Пекин будет делать это мирным путем.

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Айрат Назипов