Тайвань внес еще 52 товара под запрет на экспорт в Россию и Беларусь

Министерство экономики Тайваня внесло в список запрещенных к экспорту в Россию и Беларусь 52 новых наименования товара. В ведомстве отметили, что в основном это вещества, которые могут быть использованы в военных целях. Под запрет попали товары для ядерной энергетики, химикаты, станки, а также другие различные товары и материалы.

— Министерство экономики внесло поправки в соответствующие правила и расширило сферу экспортного контроля в отношении России и Беларуси, чтобы соответствовать нормам международного сотрудничества и предотвратить использование тайваньских высокотехнологичных товаров в военных целях, — говорится на сайте ведомства.

Фото: pxhere.com

Помимо этого, Минэкономики Тайваня сообщило о поддержке предприятий малого и среднего бизнеса, ориентированных на торговлю с Россией. В частности, Бюро внешней торговли и Совет по развитию внешней торговли Тайваня связались с этими предприятиями и помогли им диверсифицировать продажи на другие рынки.

— В свете этой последней поправки Министерство экономического развития и торговли призывает экспортеров соблюдать правила экспортного контроля и проводить надлежащую проверку перед осуществлением сделок с Россией и Беларусью, — указано в заявлении тайваньского ведомства.

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Артем Гафаров