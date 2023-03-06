Сегодня в Татарстане снег, сильный ветер и до +1 градуса

В понедельник, 6 марта, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. В Гидрометцентре республики прогнозируют небольшой снег, в том числе мокрый. Утром в некоторых районах возможна метель.

Днем в Татарстане ожидается от -4 до +1 градуса. В Казани прогнозируется от -1 до +1 °С, в Набережных Челнах — от -2 до +1 °С.

Ожидается умеренный южный, юго-западный ветер. Утром его порывы могут усиливаться до 15—20 м/с, а локально — до 23 м/с. На дорогах гололедица, снежная каша и заносы.



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как напомнил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев, приход марта еще не означает окончания зимы, ведь настоящая весна вступит в свои законные права лишь через месяц. Чего ожидать от начала весеннего сезона и почему на улице до сих пор чувствуется декабрь — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина